Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин вспомнил о работе с Олегом Блохиным. По его словам, между игроками и тренером случались споры, но уважение всегда оставалось, пишет "Украинский футбол".

Что сказал Воронин о Блохине?

Андрей Воронин признал, что в сборной Украины не обходилось без конфликтных моментов, однако это было частью рабочего процесса.

Блохин – это выдающаяся личность. В процессе нашей работы были разные моменты. Могли поссориться, поспорить, но потом все становилось на свои места,

– рассказал Воронин.

Несмотря на споры – только уважение к тренеру

По словам Воронина, даже после эмоциональных дискуссий отношения с наставником оставались профессиональными и человечными. Экс-футболист отметил, что всегда высоко ценил личные качества Блохина.

Очень достойный человек! Очень люблю его и уважаю,

– добавил бывший форвард.

Под руководством Олега Блохина сборная Украины впервые и пока последний раз вышла в четвертьфинал чемпионата мира, что стало главным достижением поколения Воронина на международной арене.

