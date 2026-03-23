Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин вспомнил о работе с Олегом Блохиным. По его словам, между игроками и тренером случались споры, но уважение всегда оставалось, пишет "Украинский футбол".
Что сказал Воронин о Блохине?
Андрей Воронин признал, что в сборной Украины не обходилось без конфликтных моментов, однако это было частью рабочего процесса.
Блохин – это выдающаяся личность. В процессе нашей работы были разные моменты. Могли поссориться, поспорить, но потом все становилось на свои места,
– рассказал Воронин.
Несмотря на споры – только уважение к тренеру
По словам Воронина, даже после эмоциональных дискуссий отношения с наставником оставались профессиональными и человечными. Экс-футболист отметил, что всегда высоко ценил личные качества Блохина.
Очень достойный человек! Очень люблю его и уважаю,
– добавил бывший форвард.
Под руководством Олега Блохина сборная Украины впервые и пока последний раз вышла в четвертьфинал чемпионата мира, что стало главным достижением поколения Воронина на международной арене.
Что известно об Андрее Воронине?
- Родился 21 июля 1979 года в Одессе. Футбольную карьеру построил за рубежом – выступал за ряд немецких клубов, а также в Англии за Ливерпуль.
- В 2000-х годах был одним из лидеров национальной сборной Украины. За главную команду страны Воронин сыграл 74 матча, в которых забил 8 голов.
- Перед началом полномасштабного вторжения работал в тренерском штабе московского Динамо, однако впоследствии осудил российское вторжение в Украину и выехал с территории РФ.