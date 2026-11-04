У президента клуба УПЛ обнаружили российский паспорт и московскую регистрацию

Президент Колоса Андрей Засуха имеет российские внутренний и заграничный паспорта. Кроме того, у него обнаружили налоговый номер страны-агрессора и недвижимость в Москве.

Центр противодействия коррупции опубликовал на своем сайте результаты собственного расследования в отношении руководителя футбольного клуба из Ковалевки. По данным организации, речь идет не только о документах, полученных в России, но и об имуществе и регистрации в российской столице.

Когда Засуха получил российские паспорта

Как утверждают в ЦПК, внутренний паспорт России Андрею Засухе выдали еще в 2008 году. Зато заграничный документ он получил в сентябре 2015-го – уже после начала российской агрессии против Украины.

Кроме того, организация сообщает о наличии у президента Колоса российского налогового номера. В его собственности, по информации ЦПК, также находятся три автомобиля с московскими номерными знаками.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что изучили документы, подтверждающие приведенные сведения.

Засуха зарегистрирован в Москве

Особое внимание в расследовании привлекает московская регистрация Андрея Засухи. По данным ЦПК, он зарегистрирован в доме на Новом Арбате в Москве. По тому же адресу прописана и его мать Татьяна Засуха.

Андрей Засуха является президентом клуба Колос из Ковалевки. До 2024 года он также был депутатом Киевской областной Рады.

В настоящее время команда выступает в Украинской Премьер-лиге и после девяти сыгранных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Напомним, ранее вокруг Колоса разразился другой скандал: бывший футболист второй команды клуба Даниил Колесник оказался в центре громкого скандала из-за избиения военнослужащего ТЦК.