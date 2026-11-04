У президента клуба УПЛ обнаружили российский паспорт и московскую регистрацию

Андрей Засуха оказался в центре скандала из-за российского паспорта / Фото из открытых источников
Президент Колоса Андрей Засуха имеет российские внутренний и заграничный паспорта. Кроме того, у него обнаружили налоговый номер страны-агрессора и недвижимость в Москве.
Центр противодействия коррупции опубликовал на своем сайте результаты собственного расследования в отношении руководителя футбольного клуба из Ковалевки. По данным организации, речь идет не только о документах, полученных в России, но и об имуществе и регистрации в российской столице.
популярные видео
Когда Засуха получил российские паспорта
Как утверждают в ЦПК, внутренний паспорт России Андрею Засухе выдали еще в 2008 году. Зато заграничный документ он получил в сентябре 2015-го – уже после начала российской агрессии против Украины.
Кроме того, организация сообщает о наличии у президента Колоса российского налогового номера. В его собственности, по информации ЦПК, также находятся три автомобиля с московскими номерными знаками.
В Центре противодействия коррупции отмечают, что изучили документы, подтверждающие приведенные сведения.
Засуха зарегистрирован в Москве
Особое внимание в расследовании привлекает московская регистрация Андрея Засухи. По данным ЦПК, он зарегистрирован в доме на Новом Арбате в Москве. По тому же адресу прописана и его мать Татьяна Засуха.
Андрей Засуха является президентом клуба Колос из Ковалевки. До 2024 года он также был депутатом Киевской областной Рады.
В настоящее время команда выступает в Украинской Премьер-лиге и после девяти сыгранных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Напомним, ранее вокруг Колоса разразился другой скандал: бывший футболист второй команды клуба Даниил Колесник оказался в центре громкого скандала из-за избиения военнослужащего ТЦК.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии4 комментария