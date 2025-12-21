Футболиста из команды Первой лиги мобилизовали в ряды ВСУ во время зимнего отпуска
- Защитника сумской Виктории Андрея Дедяева мобилизовали в ряды ВСУ во время зимнего отпуска, и пока неизвестно, где он находится.
- После завершения первой половины сезона в Первой лиге Виктория занимает 10 место, набрав 19 очков в 18 матчах.
Сумская Виктория потеряла своего футболиста во время зимнего перерыва в чемпионате. Защитника команды Андрея Дедяева мобилизовали в Силы обороны Украины.
Игрока сумской Виктории Андрея Дедяева забрали в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UA-Футбол.
Что известно о задержании футболиста команды Первой лиги?
После завершения первой половины сезона чемпионата в Первой лиге игроков Виктории отправили в отпуск. В частности Дедяев отдыхал в Каменском, где поддерживал форму играя в мини-футбол.
По информации источника, задержание футболиста произошло в Каменском. Пока неизвестно, где сейчас находится защитник команды из Сум.
Что известно о Дедяеве?
Андрей Дедяев родился в Великой Новоселке Донецкой области. Футболом начал заниматься в местной школе Прометей, а затем переехал в Мариуполь.
На профессиональном уровне 31-летний футболист выступал за Энергию из Новой Каховки, Авангард Краматорск, Кривбасс, Дружбу Мировка, ЮКСА Тарасовка.
Начиная с сезона 2025 – 2025 играл за сумскую Викторию. На счету левого защитника 19 матчей во всех турнирах (16 – в чемпионате, 3 – в Кубке Украины), в которых оформил две голевые передачи.
После первой части чемпионата в Первой лиге Виктория занимает 10 место. Подопечные Анатолия Бессмертного набрали 19 очков в 18 матчах.
Кого из футболистов мобилизовали в ВСУ?
- Ранее сообщалось о задержании на границе экс-голкипера Динамо и Шахтера Артура Рудько. Известный футболист, по данным Государственной пограничной службы Украины, пытался незаконно выехать из Украины. Накануне побега Рудько мобилизовали.
- Кроме того, в столице Украины во время комендантского часа была остановлена машина Дениса Гармаша. Экс-звезду Динамо и сборной Украины доставили в ТЦК, где он выбрал подразделение для службы.
- Также известно о мобилизации в ряды ВСУ игроков из команд Первой лиги: Николая Сираша (Хуст), Евгения Корохова (Подолье).