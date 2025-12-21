Футболиста из команды Первой лиги мобилизовали в ряды ВСУ во время зимнего отпуска

Сумская Виктория потеряла своего футболиста во время зимнего перерыва в чемпионате. Защитника команды Андрея Дедяева мобилизовали в Силы обороны Украины.

Игрока сумской Виктории Андрея Дедяева забрали в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UA-Футбол.

Что известно о задержании футболиста команды Первой лиги?

После завершения первой половины сезона чемпионата в Первой лиге игроков Виктории отправили в отпуск. В частности Дедяев отдыхал в Каменском, где поддерживал форму играя в мини-футбол.

По информации источника, задержание футболиста произошло в Каменском. Пока неизвестно, где сейчас находится защитник команды из Сум.

Что известно о Дедяеве?

Андрей Дедяев родился в Великой Новоселке Донецкой области. Футболом начал заниматься в местной школе Прометей, а затем переехал в Мариуполь.

На профессиональном уровне 31-летний футболист выступал за Энергию из Новой Каховки, Авангард Краматорск, Кривбасс, Дружбу Мировка, ЮКСА Тарасовка.

Начиная с сезона 2025 – 2025 играл за сумскую Викторию. На счету левого защитника 19 матчей во всех турнирах (16 – в чемпионате, 3 – в Кубке Украины), в которых оформил две голевые передачи.

После первой части чемпионата в Первой лиге Виктория занимает 10 место. Подопечные Анатолия Бессмертного набрали 19 очков в 18 матчах.

Кого из футболистов мобилизовали в ВСУ?