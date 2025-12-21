Футболіста з команди Першої ліги мобілізували до лав ЗСУ під час зимової відпустки

Сумська Вікторія втратила свого футболіста під час зимової перерви у чемпіонаті. Захисника команди Андрія Дедяєва мобілізували до Сил оборони України.

Гравця сумської Вікторії Андрія Дедяєва забрали до ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UA-Футбол.

Що відомо про затримання футболіста команди Першої ліги?

Після завершення першої половини сезону чемпіонату у Першій лізі гравців Вікторії відправили у відпустку. Зокрема Дедяєв відпочивав у Кам'янському, де підтримував форму граючи у мініфутбол.

За інформацією джерела, затримання футболіста відбулося у Кам'янському. Наразі невідомо, де зараз перебуває захисник команди з Сум.

Що відомо про Дедяєва?

Андрій Дедяєв народився у Великій Новосілці Донецької області. Футболом розпочав займатися у місцевій школі Прометей, а потім переїхав до Маріуполя.

На професійному рівні 31-річний футболіст виступав за Енергію з Нової Каховки, Авангард Краматорськ, Кривбас, Дружбу Мирівка, ЮКСА Тарасівка.

Починаючи з сезону 2025 – 2025 грав за сумську Вікторію. На рахунку лівого захисника 19 матчів у всіх турнірах (16 – у чемпіонаті, 3 – у Кубку України), у яких оформив дві гольові передачі.

Після першої частини чемпіонату у Першій лізі Вікторія посідає 10 місце. Підопічні Анатолія Безсмертного набрали 19 очок у 18 матчах.

