Гравця сумської Вікторії Андрія Дедяєва забрали до ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UA-Футбол.
Що відомо про затримання футболіста команди Першої ліги?
Після завершення першої половини сезону чемпіонату у Першій лізі гравців Вікторії відправили у відпустку. Зокрема Дедяєв відпочивав у Кам'янському, де підтримував форму граючи у мініфутбол.
За інформацією джерела, затримання футболіста відбулося у Кам'янському. Наразі невідомо, де зараз перебуває захисник команди з Сум.
Що відомо про Дедяєва?
Андрій Дедяєв народився у Великій Новосілці Донецької області. Футболом розпочав займатися у місцевій школі Прометей, а потім переїхав до Маріуполя.
На професійному рівні 31-річний футболіст виступав за Енергію з Нової Каховки, Авангард Краматорськ, Кривбас, Дружбу Мирівка, ЮКСА Тарасівка.
Починаючи з сезону 2025 – 2025 грав за сумську Вікторію. На рахунку лівого захисника 19 матчів у всіх турнірах (16 – у чемпіонаті, 3 – у Кубку України), у яких оформив дві гольові передачі.
Після першої частини чемпіонату у Першій лізі Вікторія посідає 10 місце. Підопічні Анатолія Безсмертного набрали 19 очок у 18 матчах.
Кого з футболістів мобілізували до ЗСУ?
- Раніше повідомлялося про затримання на кордоні ексголкіпера Динамо і Шахтаря Артура Рудька. Відомий футболіст, за даними Державної прикордонної служби України, намагався незаконно виїхати з України. Напередодні втечі Рудька мобілізували.
- Крім того, у столиці України під час комендантської години була зупинена автівка Дениса Гармаша. Ексзірку Динамо та збірної України доставили у ТЦК, де він обрав підрозділ для служби.
- Також відомо про мобілізацію до лав ЗСУ гравців з команд Першої ліги: Миколу Сираша (Хуст), Євгена Корохова (Поділля).