Во время чемпионата мира-2025 по биатлону произошел инцидент с латвийским биатлонистом Андрейсом Расторгуевсом. Он признался, что подвергся избиению со стороны тренера национальной команды Илмарса Брициса.

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Расторгуевс досрочно снялся с Кубка мира

Из-за избиения тренером латвийский биатлонист получил травму, а именно перелом пальца. Однако он отметил, что это его не сломает, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Андрейса Расторгуева.

Сломанный палец, но не Андрейс. Спасибо всем за поддержку,

– написал Андрейс Расторгуевс.



Латвиец с травмой / Скриншот из инстаграма Расторгуевса

Напомним, что Андрейс Расторгуевс заявил, что не будет выступать за сборную, если Брицис продолжит быть тренером.