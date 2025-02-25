Известный биатлонист заявил, что стал жертвой избиения со стороны тренера сборной

Латвийский биатлонист Андрейс Расторгуевс признался, что подвергся избиению со стороны тренера национальной команды Илмарса Брициса. Наставник сломал подопечному палец.

С 12 по 23 февраля в канадском Ленцерхайде проходил чемпионат мира-2025 по биатлону. Во время турнира произошел инцидент с латвийским биатлонистом Андрейсом Расторгуевсом, пишет 24 канал со ссылкой на Nra.lv.

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Расторгуевс стал жертвой избиения со стороны тренера

Инцидент произошел после одиночной смешанной эстафеты, в которой латвийский биатлонист не участвовал. Он сообщил, что ситуация поставила под сомнение в мужской эстафете и масс-старте.

Тренер меня избил. Думаю, что он сломал мне палец, разбил нос. Также, возможно, серьезно травмировано плечо. Я поеду в больницу, чтобы выяснить, насколько серьезны повреждения,

– рассказал Андрейс Расторгуевс.

Также он добавил, что инцидент произошел в комнате Брициса, где они обсуждали прошлогоднюю ситуацию. Впоследствии тренер вытолкал биатлониста из комнаты и начал махать руками, нападая.

"Два человека из команды пытались нас разнять. Врач Алдис Цирулис оказал мне первую помощь - перевязал руку и попытался зафиксировать плечо. По сути, меня просто вывели из игры", – сообщил Расторгуевс.

В частности он обвиняет тренера в краже лыж, которые исчезли накануне одной из гонок.

Брицис пришел и сказал, что ничего не брал. Но у меня есть свидетель, который видел и слышал все. Я сказал ему: или возвращаете лыжи, или я обращаюсь в другие инстанции,

– рассказал латвиец.

Сам тренер подтвердил конфликт с подопечным, однако считает, что во всем виноват только Андрейс Расторгуевс. Латвийская федерация биатлона пока что воздержалась от комментариев до выяснения всех деталей.

Андрейс Расторгуевс заявил, что не будет выступать за сборную, если Брицис продолжит быть тренером.