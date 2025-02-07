Ангелина Калинина – Александра Соснович 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

Это было второе очное противостояние между теннисистками. Оно длилось 2 часа 35 минут и, к сожалению, после него Соснович смогла восстановить паритет в истории встреч, сообщает 24 Канал.

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Начало матча выдалось несколько непростым для уроженки Новой Каховки. Она проигрывала со счетом 0:1 и позволила сопернице из Беларуси заработать брейк-поинт.

Однако Ангелина смогла не только удержать свою подачу, но и сделала яркую серию из пяти подряд выигранных геймов. В итоге, уверенная победа – 6:2.

Вторая партия выдалась гораздо более напряженной. Соперницы ни разу не смогли оторваться в счете, а решающим стал десятый гейм. На подаче украинки возник сразу тройной сетбол и с третьей попытки Соснович все же его выиграла.

Третий сет также был очень равным, а интрига в нем сохранялась до последних розыгрышей. Калинина дважды имела преимущество с брейком, но не смогла его удержать.

Все решалось на тай-брейке и, к сожалению, Ангелине со счета 3:1 не удалось довести игру до победы. Она проиграла шесть подряд очков и покинула турнир.

Немножко статистики. По ходу матча Ангелина Калинина сделала четыре эйса при трёх двойных ошибках, реализовала 7 из 9 брейк-поинтов и выиграла 9 из 15 геймов на своей подаче. Что интересно, баланс очков был в пользу украинки – 104:97, однако этого не хватило для победы

Отметим, что следующим турниром для уроженки Новой Каховки станет "тысячник" в Дохе. Он стартует 9 февраля, а первой соперницей Ангелины Калининой станет Ребекка Шрамкова.