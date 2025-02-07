С первого круга основной сетки турнира WTA 1000 в Катаре начнут четыре украинских теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. К ним может присоединиться Юлия Стародубцева, если преодолеет квалификацию, пишет 24 Канал.

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С кем сыграют украинки в первом круге WTA 1000 в Катаре

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 22) начнет турнир встречей с представительницей Турции Зейнеп Сонмез (WTA 95). Ранее теннисистки еще ни разу не встречались на корте. В случае успешного старта, Костюк во втором раунде сразится с третьей ракеткой мира Коко Гауф из Соединенных Штатов.

Элине Свитолиной (WTA 23) в первом круге будет противостоять чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (WTA 37) из Чехии. Счет предыдущих встреч теннисисток равный – 3:3. Победительница матча встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая посеяна на турнире в Дохе под шестым номером.

Соперницей Ангелины Калининой (WTA 49) в первом круге будет Ребекка Шрамкова (WTA 44) из Словакии. Соперницы ранее дважды встречались на корте. Сейчас счет равный – 1:1. Во втором раунде Калинина может встретиться с одной из победительниц квалификации, или с "нейтральной" Миррой Андреевой.

Даяна Ястремская (WTA 50) на старте турнира в Катаре сыграет против американки Пейтон Стернс (WTA 46). Ранее теннисисткам не приходилось встречаться. Если Даяна выйдет в следующий раунд, то сыграет с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Соперницы украинок в первом круге турнира

Марта Костюк (Украина, WTA 22) – Зейнеп Сенмез (Турция, WTA 95)

Элина Свитолина (Украина, WTA 23) – Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 37)

Ангелина Калинина (Украина, WTA 49) – Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 44)

Даяна Ястремская (Украина, WTA 50) – Пейтон Стернс (США, WTA 46)

Отметим, что турнир WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 в столице Катара Дохе продлится с 9 по 16 февраля.