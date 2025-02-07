З першого кола основної сітки турніру WTA 1000 у Катарі розпочнуть чотири українських тенісистки: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. До них може приєднатися Юлія Стародубцева, якщо подолає кваліфікацію, пише 24 Канал.

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З ким зіграють українки у першому колі WTA 1000 у Катарі

Перша ракетка України Марта Костюк (WTA 22) розпочне турнір зустріччю з представницею Туреччини Зейнеп Сонмез (WTA 95). Раніше тенісистки ще жодного разу не зустрічалися на корті. У разі успішного старту, Костюк у другому раунді змагатиметься з третьою ракеткою світу Коко Гауф зі Сполучених Штатів.

Еліні Світоліній (WTA 23) у першому колі протистоятиме чемпіонка Вімблдону-2023 Маркета Вондроушова (WTA 37) з Чехії. Рахунок попередніх зустрічей тенісисток рівний – 3:3. Переможниця матчу зустрінеться з американкою Джессікою Пегулою, яка посіяна на турнірі у Досі під шостим номером.

Суперницею Ангеліни Калініної (WTA 49) у першому колі буде Ребекка Шрамкова (WTA 44) зі Словаччини. Суперниці раніше двічі зустрічалися на корті. Наразі рахунок рівний – 1:1. У другому раунді Калініна може зустрітися з однією з переможниць кваліфікації, або з "нейтральною" Міррою Андрєєвою.

Даяна Ястремська (WTA 50) на старті турніру в Катарі зіграє проти американки Пейтон Стернс (WTA 46). Раніше тенісисткам не доводилося зустрічатися. Якщо Даяна вийде до наступного раунду, то зіграє з п'ятою ракеткою світу Єленою Рибакіною з Казахстану.

Суперниці українок у першому колі турніру

Марта Костюк (Україна, WTA 22) – Зейнеп Сенмез (Туреччина, WTA 95)

Еліна Світоліна (Україна, WTA 23) – Маркета Вондроушова (Чехія, WTA 37)

Ангеліна Калініна (Україна, WTA 49) – Ребекка Шрамкова (Словаччина, WTA 44)

Даяна Ястремська (Україна, WTA 50) – Пейтон Стернс (США, WTA 46)

Зазначимо, що турнір WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 у столиці Катару Досі триватиме з 9 по 16 лютого.