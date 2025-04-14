Ангелина Калинина – Нао Хибино 2:0 (6:0, 6:4)

Ангелина Калинина второй раз за свою карьеру встречалась с Нао Хибино. Украинская теннисистка сравняла счет в очных встречах с японкой, информирует 24 канал.

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Как Калинина обыграла Хибино

Матч между Ангелиной Калининой и Нао Хибино длился 1 час 17 минут. Украинка победила представительницу Японии в двух сетах.

Первая партия выдалась легкой для украинской теннисистки. Калинина в сухую разбила Нао Хибино со счетом 6:0. Во втором сете японка составила конкуренцию, однако Ангелина оказалась сильнее соперницы.

Статистика матча. Ангелина Калинина не сделала ни одного эйса, но допустила две двойные ошибки. Зато Нао Хибино смогла дважды подать навылет и однажды ошиблась во время подачи.

В следующем раунде WTA 250 Ангелина Калинина сыграет против победительницы пары Элина Свитолина – Жиль Тайхманн. Украинская теннисистка узнает имя соперницы 16 апреля.