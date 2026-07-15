Большинство своих матчей "альбиселесте", оправдывая свое прозвище, проводят в футболках белого и небесно-голубого цветов. Однако против Гарри Кейна и компании они по собственному желанию сыграют в другой форме, пишет 24 Канал.

Почему Аргентина хотела обязательно сыграть в выездной форме?

Обычно команды не слишком любят второй комплект формы, ведь он имеет менее привычную цветовую гамму и не популярен среди болельщиков: большинство фанатов на трибунах выбирают основные футболки, чтобы выразить поддержку своим кумирам.

Но Аргентина перед полуфиналом ЧМ-2026 с Англией специально обратилась к ФИФА с просьбой разрешить ей сыграть в своей второй форме синего цвета.

Дело в том, что в истории противостояний с "тремя львами": именно в выездной синей форме в 1986 году аргентинцы разобрались с англичанами в четвертьфинале, когда легендарный Диего Марадона сначала забил гол "рукой Бога", а затем и мяч, который впоследствии признали лучшим голом столетия.

Марадона в матче против Англии в 1986 году / фото из открытых источников

Также не основной комплект футболок был на игроках южноамериканской команды, когда в 1998 году они обыграли Англию в плей-офф в серии пенальти.

Поэтому даже тот факт, что в синих футболках Месси и компания в 2014 году потерпели поражение в финале от немцев, не отпугнул руководство сборной. Они считают, что против англичан примета должна сработать хорошо.

Почему еще видят заговор ФИФА в пользу Аргентины?

Хейтеры сборной Аргентины видят предвзятость руководства мирового футбола в пользу действующих чемпионов мира не только в выборе формы, но и в выборе арбитра.

Матч "Англия" – "Аргентина" будет обслуживать американский рефери Исмаил Эльфат. Он приносит Месси удачу: в пяти матчах MLS, которые судил этот арбитр, "Интер Майами" с Лео в составе неизменно побеждал, а сам гений забил шесть мячей.