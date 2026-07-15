Більшість своїх матчів "альбіселесте", виправдовуючи власне прізвисько, проводять у футболках білого та небесно-блакитного кольорів. Але проти Гаррі Кейна та компанії вони за власним бажанням зіграють в іншому комплекті, пише 24 Канал.

Чому Аргентина хотіла зіграти обов'язково у виїзній формі?

Зазвичай команди не надто люблять другий комплект форми, адже він має менш звичну кольорову гаму та не популярний серед вболівальників: більшість фанів на трибунах обирають основні футболки, щоб висловити підтримку своїм кумирам.

Але Аргентина перед півфіналом Мундіалю-2026 з Англією спеціально клопотала перед ФІФА, що хоче зіграти у своєму другому комплекті синього кольору.

Справа виявилася в історії протистоянь з "трьома левами": саме у виїзному синьому екіпіруванні у 1986 році аргентинці розібралися з англійцями у чвертьфіналі, коли легендарний Дієго Марадона забив спершу гол "рукою Бога", а потім і м'яч, який згодом визнали найкращим голом століття.

Марадона в матчі проти Англії у 1986 році / фото з відкритих джерел

Так само не основний комплект футболок був на гравцях південноамериканської команди, коли у 1998 році вони пройшли Англію в плей-оф у серії пенальті.

Тож навіть той факт, що у синіх футболках Мессі та компанія у 2014 році зазнали поразки у фіналі з німцями, не відлякав босів збірної. Вони вважають, що проти англійців прикмета має спрацювати добре.

У чому ще вбачають змову ФІФА на користь Аргентини?

Хейтери збірної Аргентини бачать упередженість керівництва світового футболу на користь чинних чемпіонів світу не тільки щодо вибору форми, але й арбітра.

Матч Англія – Аргентина буде обслуговувати американський рефері Ісмаїл Ельфат. Він є дуже фартовим для Мессі: у п'яти матчах МЛС, які судив цей арбітр, Інтер Маямі з Лео у складі незмінно перемагав, а сам геній забив шість м'ячів.