ФИФА разрешила Аргентине хороший знак перед полуфиналом с Англией: при чем здесь синие футболки
Сторонники теории заговора, согласно которой ФИФА делает все возможное для того, чтобы Лионель Месси во второй раз выиграл Кубок мира, получили очередное подтверждение. Сборной Аргентины разрешили использовать в полуфинале против Англии счастливую форму.
Большинство своих матчей "альбиселесте", оправдывая свое прозвище, проводят в футболках белого и небесно-голубого цветов. Однако против Гарри Кейна и компании они по собственному желанию сыграют в другой форме, пишет 24 Канал.
Почему Аргентина хотела обязательно сыграть в выездной форме?
Обычно команды не слишком любят второй комплект формы, ведь он имеет менее привычную цветовую гамму и не популярен среди болельщиков: большинство фанатов на трибунах выбирают основные футболки, чтобы выразить поддержку своим кумирам.
Но Аргентина перед полуфиналом ЧМ-2026 с Англией специально обратилась к ФИФА с просьбой разрешить ей сыграть в своей второй форме синего цвета.
Дело в том, что в истории противостояний с "тремя львами": именно в выездной синей форме в 1986 году аргентинцы разобрались с англичанами в четвертьфинале, когда легендарный Диего Марадона сначала забил гол "рукой Бога", а затем и мяч, который впоследствии признали лучшим голом столетия.
Также не основной комплект футболок был на игроках южноамериканской команды, когда в 1998 году они обыграли Англию в плей-офф в серии пенальти.
Поэтому даже тот факт, что в синих футболках Месси и компания в 2014 году потерпели поражение в финале от немцев, не отпугнул руководство сборной. Они считают, что против англичан примета должна сработать хорошо.
Почему еще видят заговор ФИФА в пользу Аргентины?
Хейтеры сборной Аргентины видят предвзятость руководства мирового футбола в пользу действующих чемпионов мира не только в выборе формы, но и в выборе арбитра.
Матч "Англия" – "Аргентина" будет обслуживать американский рефери Исмаил Эльфат. Он приносит Месси удачу: в пяти матчах MLS, которые судил этот арбитр, "Интер Майами" с Лео в составе неизменно побеждал, а сам гений забил шесть мячей.