Скандал на чемпионате мира: игрок сборной Англии отказался пожать руку бывшему футболисту Арсенала

Еще до стартового свистка матча сборных Англии и Ганы на чемпионате мира возникла напряженная ситуация. Ожидалось, что несколько футболистов "трех львов" могут отказаться пожать руку бывшему игроку АПЛ.

Речь идет о Томасе Партее, который провёл пять лет в составе лондонского "Арсенала". Ганец фигурирует в громком уголовном деле об изнасилованиях, напоминает "24 Канал".

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Что произошло перед матчем Англии и Ганы?

Напряжение перед матчем Англии и Ганы создавало присутствие в составе африканской сборной Томаса Партея, хорошо известного английским болельщикам.

Для полузащитника это должен был стать первый матч на турнире, поскольку его не пустили в Канаду на предыдущую встречу с Панамой.

Проблема в том, что против футболиста выдвинуто сразу семь обвинений в изнасилованиях. Сам Партей отрицает свою вину, но суд по этому делу еще не состоялся — его назначили аж на 2027 год.

Футбольная ассоциация Англии отдельно сообщила игрокам сборной, что не будет возражать, если кто-то из них примет для себя решение не здороваться с Партеем перед матчем. В итоге бойкотировал бывшего футболиста "Арсенала" только Джед Спенс — что неудивительно для игрока, представляющего принципиального соперника "канониров" — "Тоттенхэм".

Как сыграли Гана и Англия?

Матч британцев с африканцами оказался одним из наименее зрелищных на чемпионате мира-2026. Команды так и не смогли забить голов, а в первом тайме не было зафиксировано даже ни одного удара в створ ворот.