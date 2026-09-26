Матч Лиги наций между Англией и Испанией начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал. Игра пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".

Когда смотреть онлайн матч Англия – Испания

Посмотреть матч можно будет на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги наций в Украине.

Матч Англия – Испания будет доступен на OTT-платформе по подпискам MEGOPACK (или по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) и "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

В то же время в 21:10 на MEGOGO начнется предматчевая студия, в которой приглашенные эксперты обсудят детали поединка.

Как Англия и Испания готовятся к матчу

Сборная Англии подходит к этой встрече после насыщенного летнего цикла. На ЧМ-2026 "Три льва" впервые с 1966 года дошли до полуфинала Мундиаля, но уступили Аргентине. А в матче за бронзу англичане обыграли Францию с невероятным счетом 6:4.

Сборная Испании, выигравшая ЧМ-2026, находится на пике своей мощи и демонстрирует стопроцентный результат. В последних официальных матчах гости последовательно обыграли Бельгию, Францию и Аргентину.

Что касается личных встреч, то Англия выиграла 13 матчей против Испании и потерпела 11 поражений. Что касается 4 матчей между сборными, то они завершились вничью. Последний матч команд состоялся в финале Евро-2024 – победу одержали испанцы.