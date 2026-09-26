Поєдинок Ліги націй між Англією та Іспанією розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал. Гра відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".

Коли дивитися онлайн матч Англія – Іспанія

Переглянути матч можна буде на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Ліги націй в Україні.

Матч Англія – Іспанія буде доступний на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Водночас о 21:10 на MEGOGO розпочнеться передматчева студія, в якій запрошені експерти обговорять деталі поєдинку.

Як Англія та Іспанія підходять до матчу

Збірна Англії підходить до цієї зустрічі після насиченого літнього циклу. На ЧС-2026 "Три леви" вперше з 1966 року дійшли до півфіналу Мундіалю, але програли Аргентині. А в матчі за бронзові нагороди англійці перемогли Францію з неймовірним рахунком 6:4.

Збірна Іспанії, яка виграла ЧС-2026, перебуває на піку своєї могутності та демонструє стовідсотковий результат. У крайніх офіційних зустрічах гості послідовно переграли Бельгію, Францію та Аргентину.

Щодо очних протистоянь, то Англія виграла 13 матчів проти Іспанії та зазнала 11 поразок. Ще 4 поєдинки між збірними завершися нічиєю. Остання зустріч команд відбулася у фіналі Євро-2024 – перемогу здобули іспанці.