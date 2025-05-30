После завершения сезона 2024/2025 37-летний вингер покинул "орлов". Аргентинец вернулся в родной клуб, где начинал карьеру 20 лет назад, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Куда перешел Ди Мария

Легендарный Анхель Ди Мария вернулся в аргентинский Росарио Сентраль из одноименного города, в котором родился.

Аргентинский вингер присоединился к родному клубу на правах свободного агента. Детали контракта Ди Марии с Росарио Сентраль пока неизвестны.

Анхель Ди Мария начинал футбольную карьеру в Росарио Сентраль в 2005 году. Через два года аргентинец перебрался в Бенфику. Затем легендарный вингер играл за Реал, Манчестер Юнайтед, Ювентус и ПСЖ.

Интересно. Анхель Ди Мария сыграл за сборную Аргентины в 145 матчах, оформив 31 забитый мяч. Вместе с "альбиселесте" вингер выиграл чемпионат мира в 2022 году и два трофея Копа Америка – 2021, 2024.

Анхель Ди Мария в свое время становился чемпионом Португалии, Испании и Франции. Вместе с Реалом аргентинский вингер выигрывал Лигу чемпионов.

В сезоне 2024/2025 Анхель Ди Мария сыграл в 40 матчах за Бенфику. На счету аргентинца 15 забитых мячей и 10 результативных передач.