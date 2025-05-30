Після завершення сезону 2024/2025 37-річний вінгер покинув "орлів". Аргентинець повернувся у рідний клуб, де починав кар'єру 20 років тому, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Куди перейшов Ді Марія

Легендарний Анхель Ді Марія повернувся у аргентинський Росаріо Сентраль з однойменного міста, у якому народився.

Аргентинський вінгер приєднався до рідного клубу на правах вільного агента. Деталі контракту Ді Марії з Росаріо Сентраль наразі невідомі.

Анхель Ді Марія починав футбольну кар'єру у Росаріо Сентраль у 2005 році. Через два роки аргентинець перебрався у Бенфіку. Потім легендарний вінгер грав за Реал, Манчестер Юнайтед, Ювентус та ПСЖ.

Цікаво. Анхель Ді Марія зіграв за збірну Аргентини у 145 матчах, оформивши 31 забитий м'яч. Разом з "альбіселесте" вінгер виграв чемпіонат світу у 2022 році та два трофеї Копа Америка – 2021, 2024.

Анхель Ді Марія свого часу ставав чемпіоном Португалії, Іспанії та Франції. Разом з Реалом аргентинський вінгер вигравав Лігу чемпіонів.

У сезоні 2024/2025 Анхель Ді Марія зіграв у 40 матчах за Бенфіку. На рахунку аргентинця 15 забитих м'ячів та 10 результативних передач.