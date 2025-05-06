Динамо подписало скандального легионера, которого обвиняли в изнасиловании

Столичный клуб удивил своих фанов неожиданным трансфером. В конце сезона "бело-синие" усилили состав колумбийским вингером Анхелем Торресом.

Футбольный клуб Динамо Киев официально объявил о подписании 25-летнего колумбийца Анхеля Торреса. Южноамериканский легионер перешел к "бело-синим" в статусе свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.

Читайте также Главный снайпер Украины: рейтинг бомбардиров УПЛ-2024/2025 и какие шансы догнать Ваната

Что известно о новичке Динамо

Контракт с Анхелем Торресом подписан на три года. Соглашение будет действовать до июня 2028 года. Последним клубом Торреса был австралийский Сентрал Кост Маринерс, который он покинул летом 2024 года. В течение года колумбиец находился без клуба и не имел игровой практики.

Анхель Торрес подписал контракт с Динамо / фото ФК Динамо

Анхель Торрес родился 6 апреля 2000 года в столице Колумбии Боготе. Он воспитанник клуба "Реал Академия". В возрасте 18 лет перебрался в Европу.

Сначала вингер подписал контракт с Порту. Однако играл преимущественно за юношескую команду, с которой стал победителем Юношеской лиги УЕФА. На турнире он сыграл в 8 матчах и забил 2 гол.

В 2021 году Анхель перешел в Альверку, где сыграл всего 4 матча. Летом 2022 года Торрес подписал контракт с мальтийским клубом Бальцан. В 23 матчах он забил 15 мячей и стал третьим лучшим бомбардиром чемпионата.

Следующим клубом колумбийца стал австралийский Сентрал Кост Маринерс. При его участии команда стала чемпионом Австралии. Летом 2024 года Динамо планировало подписать Торреса. Однако тогда против футболиста возбудили дело в изнасиловании. Недавно он был оправдан.

Анхель играет на позиции вингера. С одинаковым успехом он может сыграть на обоих флангах атаки. В Динамо Торрес будет выступать под номером 17.

Статистика Анхеля Торреса

Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – 33 матча, 15 голов, 7 ассистов

Бальцан (Мальта) – 29 матчей, 16 голов, 7 ассистов

Порту Б (Португалия) – 19 матчей, 1 гол, 1 ассист

Порту U-19 (Португалия) – 8 матчей, 2 гола, 1 ассист

Альверка (Португалия) – 4 матча

Трансферная стоимость Анхеля Торреса составляет 300 тысяч евро. Следующий матч Динамо сыграет 9 мая против житомирского Полесья.