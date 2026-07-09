А 25-летняя Анна Яцина поразила своей физической подготовкой и выносливостью в столь юном возрасте. Она стала самой молодой альпинисткой из Украины, покорившей самую высокую гору Земли, пишет 24 Канал.

Какие рекорды установили украинцы на Эвересте?

Анна отметила свое 25-летие, воплотив в жизнь мечту о покорении Эвереста после того, как за 2 года смогла подняться на восемь известных вершин различной сложности – Арарат, Килиманджаро, Лобуче, Орисаба, Монблан, Аконкагуа и вулкан Охос-дель-Саладо.

Экспедиция Анны Яцины длилась 30 дней, а само восхождение на вершину из базового лагеря заняло 5 дней. В 25 лет девушка стала самой молодой украинкой, которая когда-либо побывала на вершине 8848-метрового снежного гиганта.

В целом экспедиция стала самой украинской в истории альпинизма на Эвересте. В один день вершину достигли сразу семеро наших соотечественников – и это тоже рекорд, зафиксированный экспертами.

Кто были первыми украинцами на Эвересте?

Среди женщин первой из украинских альпинисток покорить вершину мира удалось в 2016 году уроженке Мукачево Ирине Галай.

Почетное звание среди мужчин делят Сергей Бершов из Харьковской области и Михаил Туркевич из Донецка, которые достигли Эвереста 4 мая 1982 года в составе первой советской экспедиции.