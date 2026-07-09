А 25-річна Ганна Яцина вразила своєю фізичною підготовкою та витривалістю у юному віці. Вона стала наймолодшою альпіністкою з України, яка зійшла на найвищу гору Землі, пише 24 Канал.

Які рекорди встановили українці на Евересті?

Ганна відзначила своє 25-річчя, втіливши в життя мрію про підкорення Евересту після того, як упродовж 2 років змогла піднятися на вісім відомих вершин різної складності – Арарат, Кіліманджаро, Лобуче, Орісаба, Монблан, Аконкагуа і вулкан Охос даль Саладо.

Експедиція Ганни Яцини тривала 30 днів, а саме підняття на вершину з базового табору зайняло 5 днів. У 25 років дівчина стала наймолодшою українкою, яка коли-небудь була на верхівці 8848-метрового сніжного гіганта.

Загалом експедиція видалася найбільш українською в історії альпінізму на Евересті. В один день вершини дісталося одразу семеро наших співвітчизників – і це теж рекорд, зафіксований експертами.

Хто були першими українцями на Евересті?

Серед жінок першою з українських альпіністок підкорити вершину світу вдалося у 2016 році уродженці Мукачева Ірині Галай.

Почесне звання серед чоловіків ділять Сергій Бершов з Харківщини і Михайло Туркевич з Донецька, які дісталися Евересту 4 травня 1982 року у складі першої радянської експедиції.