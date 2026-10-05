Известная гимнастка назвала "чудесным примером" Илью Ковтуна, который предал Украину

Бывшая гимнастка сборной Украины Анна Пикалюк получила хорватское гражданство и уже в ближайшие дни может дебютировать за новую страну. Украинка также назвала Илью Ковтуна "чудесным примером" для себя.

Пикалюк переехала в Хорватию полтора года назад, когда ей было 18 лет. Сначала она присоединилась к местному клубу в качестве тренера, но впоследствии решила вернуться к выступлениям, сообщает страница Aura Cup Croatia в инстаграме.

Пикалюк назвала Ковтуна примером для подражания

Анна рассказала о своем отношении к Илье Ковтуну, который в июле 2025 года сменил спортивное гражданство и стал выступать за Хорватию. Украинская гимнастка не скрывает, что его история для нее является источником мотивации.

Для меня честь, что меня сравнивают с ним. Он – чудесный пример и источник мотивации. Возможно, мы похожи: мы просто продолжаем двигаться вперед и никогда не сдаемся,

– заявила Пикалюк.

Теперь спортсменка сама пошла по стопам Ковтуна. Пикалюк получила хорватский паспорт и планирует представлять страну на международных соревнованиях.

Украинка призналась, что момент получения гражданства стал для нее очень эмоциональным.

Когда мне сказали, что я хорватка, я не знала, как реагировать. Я просто расплакалась. Хорватия стала для меня новым домом. Я сделаю все возможное, чтобы однажды увидеть, как хорватский флаг поднимается над пьедесталом почета,

– сказала Анна.

Несмотря на смену гражданства, скучает по Украине

Пикалюк подчеркнула, что не забыла об Украине, хотя теперь называет Хорватию своей семьей. В частности, ее дедушка и бабушка до сих пор живут в Киеве.

В то же время Анна заявила, что воспринимает Хорватию как свою вторую родину.

Этот паспорт – не просто документ. Хорватия теперь стала для меня семьей. Я действительно чувствую ее своим вторым домом,

– добавила Пикалюк.

Дебютировать за Хорватию спортсменка может уже на этой неделе. Пикалюк должна выступить на 10-м турнире Aura Cup в Загребе, который пройдет с 8 по 11 октября.