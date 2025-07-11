Гимнаст Илья Ковтун официально отказался от украинского гражданства. Отныне спортсмен будет представлять Хорватию, пишет 24 Канал со ссылкой на Международную федерацию гимнастики.

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Ковтун будет выступать за сборную Хорватии

На сайте организации появились фамилии трех гимнастов, сменивших гражданство. Среди них фигурирует Илья Ковтун, сменивший украинское гражданство на хорватское.

Ковтун сменил гражданство / скриншот с сайта gymnastics.sport

Некоторое время Илья будет находиться в "карантине" и не сможет выступать на международных турнирах.

Справка. В составе сборной Украины Ковтун получил "серебро" на Олимпийских играх 2024 года в упражнениях на параллельных брусьях, стал вицечемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Слухи о смене гражданства появились после завершения Игр в Париже. Поначалу Ковтун не комментировал свое решение. Впоследствии появилось его интервью, где он выразил недовольство условиями подготовки в Украине.

Гимнаст после начала полномасштабного вторжения России тренировался в Хорватии. После Олимпиады-2024 он не вернулся в Украину, а сразу отправился в Осиек.

Ковтуна подвергли критике решение изменить гражданство. Теннисистка Александра Олейникова осудила поступок серебряного призера ОИ-2024, во время войны предавшего свою Родину.