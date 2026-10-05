Пікалюк переїхала до Хорватії півтора року тому, коли їй було 18 років. Спочатку вона приєдналася до місцевого клубу як тренерка, але згодом вирішила повернутися до виступів, повідомляє інстаграм-сторінка Aura Cup Croatia.

Пікалюк назвала Ковтуна прикладом для наслідування

Анна розповіла про своє ставлення до Іллі Ковтуна, який у липні 2025 року змінив спортивне громадянство та почав представляти Хорватію. Українська гімнастка не приховує, що його історія для неї є джерелом мотивації.

Для мене честь, що мене порівнюють із ним. Він – чудовий приклад і джерело мотивації. Можливо, ми схожі: ми просто продовжуємо рухатися вперед і ніколи не здаємося,

– заявила Пікалюк.

Тепер спортсменка сама пішла шляхом Ковтуна. Пікалюк отримала хорватський паспорт і планує представляти країну на міжнародних змаганнях.

Українка зізналася, що момент отримання громадянства став для неї дуже емоційним.

Коли мені сказали, що я хорватка, я не знала, як реагувати. Я просто розплакалася. Хорватія стала для мене новим домом. Я зроблю все можливе, щоб одного дня побачити, як хорватський прапор піднімається на п'єдестал пошани,

– сказала Анна.

Попри зміну громадянства, сумує за Україною

Пікалюк наголосила, що не забула про Україну, хоча тепер називає Хорватію своєю родиною. Зокрема, її дідусь і бабуся досі живуть у Києві.

Водночас Анна заявила, що сприймає Хорватію як свою другу батьківщину.

Цей паспорт – не просто документ. Хорватія тепер стала для мене родиною. Я справді відчуваю її своїм другим домом,

– додала Пікалюк.

Дебютувати за Хорватію спортсменка може вже цього тижня. Пікалюк має виступити на 10-му турнірі Aura Cup у Загребі, який триватиме з 8 до 11 жовтня.