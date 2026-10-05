Як повідомляє Aura Cup, колишня членкиня збірної України з художньої гімнастики виконала норму для хорватської національної збірної серед дорослих.

Українська гімнастка буде виступати за Хорватію

Вона може дебютувати під хорватським прапором цього тижня на 10-му турнірі Aura Cup у Загребі. Він триватиме з 8 до 11 жовтня.

Однак дебют Пікалюк у складі збірної Хорватії на турнірі Aura Cup залежить від того, чи встигне надійти її ліцензія FIG. Якщо документ не надійде вчасно, Анна все одно вийде на килим, але виступатиме поза конкурсом.

Пікалюк переїхала до Хорватії

Анна приїхала до Хорватії півтора року тому, коли їй було 18. Вона прийшла до клубу Aura як тренерка, але згодом вирішила повернутись до виступів.

Хорватія дала мені новий дім. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб одного дня на п'єдесталі піднявся хорватський прапор,

– заявила українка.

Вона додала, що Хорватія тепер її родина.

"Я справді відчуваю, що це моя друга батьківщина", – сказала Пікалюк.

Водночас Анна зізналася, що сумує за Україною та рідними.

"Я сумую за Україною. Мої дідусь і бабуся досі в Києві. Сподіваюся, все це якнайшвидше закінчиться. Загинуло надто багато людей, і це триває вже занадто довго", – розповіла дівчина.

Спортсменка пішла шляхом Ковтуна

Нагадаємо, раніше за Хорватію почав виступати відомий український гімнаст Ілля Ковтун, який також змінив громадянство.

Віцечемпіон Олімпіади-2024 пояснив, що визначальним фактором стала війна та бажання продовжувати кар'єру в стабільних умовах.

У відповідь на критику Ковтун сказав, що не бачить проблеми у негативних відгуках і ставиться до них спокійно. Він підкреслив, що для нього "все нормально" і він залишається впевненим у своєму виборі.

Пікалюк заявила, що для неї це честь, коли її порівнюють з Ковтуном.

"Він – чудовий приклад і джерело мотивації. Можливо, ми схожі: ми просто продовжуємо рухатися вперед і ніколи не здаємося", – заявила вона.