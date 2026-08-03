Ілля Ковтун, який після Олімпіади в Парижі змінив спортивне громадянство, розповів про мотиви свого рішення. За словами спортсмена, визначальним фактором стала війна та бажання продовжувати кар'єру в стабільних умовах, повідомляє Vecernji List.

Назвав найважчий момент у кар'єрі

22-річний уродженець Черкас зізнався, що зміна громадянства стала найскладнішим рішенням у його житті.

За словами гімнаста, він усвідомив, що для подальшого професійного розвитку йому необхідно залишити Україну, яка потерпає від війни, та знайти місце, де можна спокійно жити й тренуватися.

Найважче для мене було, коли ми усвідомили, що якщо я хочу розвивати свою спортивну кар'єру, мені потрібно покинути охоплену війною Україну та знайти більш мирні та безпечні умови для життя та тренувань. Це було велике життєве рішення,

– заявив Ковтун.

Він додав, що спортивна кар'єра є короткою, тому прагнув зробити все можливе, аби реалізувати свій потенціал і не шкодувати про втрачені можливості після завершення виступів.

Рішення викликало резонанс в Україні

Ковтун також наголосив, що свідомо поставив професійний розвиток на перше місце, попри можливу втрату підтримки та поваги частини українських уболівальників.

Коли я озираюся назад, я хочу бути задоволеним собою як людиною, яка, будучи спортсменом, робила все можливе, щоб досягти найкращих результатів у виді спорту, який любить і який обрав своїм шляхом, – зазначив спортсмен.

Нагадаємо, Ілля Ковтун представляв Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, де здобув срібну медаль. Після цього він ухвалив рішення виступати за Хорватію, що спричинило широкий суспільний резонанс і хвилю критики серед українських уболівальників.