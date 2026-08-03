Илья Ковтун, сменивший спортивное гражданство после Олимпиады в Париже, рассказал о мотивах своего решения. По словам спортсмена, определяющим фактором стала война и желание продолжить карьеру в стабильных условиях, сообщает Vecernji List.

Назвал самый тяжелый момент в карьере

22-летний уроженец Черкасс признался, что смена гражданства стала самым сложным решением в его жизни.

По словам гимнаста, он осознал, что для дальнейшего профессионального развития ему необходимо покинуть страдающую от войны Украину и найти место, где можно спокойно жить и тренироваться.

Трудно было для меня, когда мы осознали, что если я хочу развивать свою спортивную карьеру, мне нужно покинуть охваченную войной Украину и найти более мирные и безопасные условия для жизни и тренировок. Это было большое жизненное решение,

– заявил Ковтун.

Он добавил, что спортивная карьера короткая, поэтому стремился сделать все возможное, чтобы реализовать свой потенциал и не сожалеть об упущенных возможностях после завершения выступлений.

Решение вызвало резонанс в Украине

Ковтун также подчеркнул, что сознательно поставил профессиональное развитие на первое место, несмотря на возможную потерю поддержки и уважения со стороны части украинских болельщиков.

"Когда я оглядываюсь назад, я хочу быть довольным собой как человеком, который, будучи спортсменом, делал все возможное, чтобы достичь лучших результатов в виде спорта, который любит и который выбрал своим путем", – отметил спортсмен.

Напомним, Илья Ковтун представлял Украину на Олимпийских играх-2024 в Париже, где завоевал серебряную медаль. После этого он принял решение выступать за Хорватию, что вызвало широкий общественный резонанс и волну критики со стороны украинских болельщиков.