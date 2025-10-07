Анна Ризатдинова, бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике, вспомнила, как свой тренировочный процесс. Бывшая спортсменка рассказала о мифе, который ей развеяли только после окончания карьеры.

Анна Ризатдинова откровенно рассказала, что во время ее активной спортивной карьеры художественным гимнасткам запрещалось пить воду. Бронзовый призер Игр-2016 призналась, почему они старались не пить воду и как она могла повлиять на их вес, передает 24 Канал.

Почему гимнасткам запрещали пить воду?

Ризатдинова не скрывала свой шок от того, когда несколько лет назад узнала, что употребление воды способствует набору веса оказалось настоящим мифом.

Знаем, что было в моем мозгу... Несколько лет назад я услышала, что нужно пить воду, чтобы не набирать вес. У меня возник вопрос: "Как?". До этого я 19 лет слышала, если каждый стакан воды – это плюс 200 граммов. Если ты выпьешь два стакана, то это плюс 400 граммов. Каждый глоток воды – это лишний вес. Поэтому мы старались не пить воду, чтобы не было этого лишнего веса. Сейчас мне нужно было полностью изменить свое мышление, отношение к питанию и воде, чтобы понять, что воду нужно пить. А как это работает? А как пить воду и не будет отеков? А как это возможно?

– призналась бывшая гимнастка.

Также Ризатдинова рассказала, что из-за этой нехватки воды в организме была проблема со сдачей допинговых тестов.

"Тест на допинг был настоящей каторгой. Когда говорили, что я сдаю, то врач нашей сборной уже знал, что это будет до утра. Потому что мы вообще не пили воду. Опять же, показалось, что на тот момент просто не хватало знаний, не было все в открытом доступе, как сейчас. Надо пить воду, спортсмены должны пить нормальную негазированную воду", – подытожила бронзовая призерка Рио-2016.

К слову. 3 октября во Львове Анна Ризатдинова презентовала свою обновленную книгу "Мой роман со спортом". На презентации собралось немало юных гимнасток, которые могли вдохновиться встречи со своим кумиром.

Напомним, что титулованная гимнастка попрощалась с профессиональной карьерой в 2017 году. Анна рассказывала, что еще на пути на Олимпиаду в Рио понимала, что это будут ее последние соревнования. Гимнастке из Крыма хотелось простой человеческой жизни, без спортивной дисциплины, с отношениями, любимыми хобби.

Отметим, что одной из заметных звездочек сборной Украины по художественной гимнастике является Таисия Онофрийчук. Недавно 17-летняя гимнастка покорила публику на соревнованиях в Чехии.