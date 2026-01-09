"Выполняю роль и мамы, и папы": Ризатдинова призналась, как в одиночку воспитывает 8-летнего сына

Призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова самостоятельно занимается воспитанием сына. Звездная спортсменка вынуждена совмещать сразу несколько обязанностей.

Анна Ризатдинова поделилась своим опытом воспитания 8-летнего сына. Отец мальчика, известный бизнесмен Александр Онищенко, не участвует в его становлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Сплетни большого города".

Как Ризатдинова воспитывает сына?

Бывшая гимнастка родила сына в 2017 году. Через два года брак Ризатдиновой и Онищенко распался. С тех пор Анна самостоятельно занимается воспитанием сына.

Чемпионка мира призналась, что сначала не знала, как воспитывать мальчиков. Однако со временем Рома стал настоящей опорой для мамы.

С 5 лет я в женском коллективе и в принципе знаю только, что делать с девочками, а что делать с мальчиком – я была немного напугана. Но когда Ромка родился, я поняла, что, наверное, это какой-то знак. Потому что он действительно такая мужская поддержка, защищает меня уже в свои 8 лет,

– рассказала Ризатдинова.

Сын гимнастки занимается плаванием и каратэ. Раньше Ризатдинова хотела, чтобы он стал "крутым теннисистом или футболистом", но потом изменила мнение.

В отсутствие отца Анне приходится иногда быть строгой воспитательницей.

Мне где-то сложно, потому что я не могу быть, как в нормальной семье, мягкой мамой, которая только будет обнимать, целовать... Я с Ромой очень близкая, тактильная. Он как я, зависим от этого, ему вот эти обнимашки, он любит это. Но на данный момент я выполняю роль и мамы, и папы. Я должна быть и воспитательницей, и мягкой мамой,

– сказала Ризатдинова.

Отметим, что Ризатдинова много внимания уделяет семейной жизни. В своих соцсетях она публикует видео с сыном, что вызывает большой интерес у фанов.

Чем сейчас занимается Ризатдинова?