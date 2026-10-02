Бронзовая олимпийская призерка признала, что ей было очень тяжело, и дело доходило даже до слез. Но в итоге удалось хотя бы на две недели обеспечить детям спокойные тренировки без тревог, пишет 24 Канал.
Ризатдинова рассказала о тяжелом сентябре в Киеве
По словам гимнастки, обычно в сентябре все занимаются планированием, но на этот раз россияне уничтожили все возможности думать о будущем.
Ты сидишь и каждый день думаешь, в какой зал сегодня будет прилет и как быть дальше. Ты не понимаешь, что делать со своим ребенком, ты не понимаешь, что делать с детьми у нас в академии, которых около ста,
– поделилась спортсменка.
В этот момент Ризатдинова поняла, что нужно планировать выезд детей за границу на тренировочные сборы. В один миг силы покинули гимнастку, и она "пришла в зал, села и просто начала плакать".
Однако именно тогда наконец появилась возможность с помощью неравнодушных людей организовать выезд группы на зарубежные сборы. Поехали не все воспитанницы, договориться удалось только о 19 людях, но даже это подарило Ризатдиновой долгожданный проблеск надежды.
Когда увидела их фотографии, то сразу же воодушевилась, потому что дети улыбаются. У них хотя бы две недели не будет этих тревог, а тренировочный процесс пройдет без перерыва. Они хотя бы на некоторое время смогут просто забыть об этом ужасе,
– вспомнила гимнастка.
Чем известна Анна Ризатдинова
Уроженка Симферополя является воспитанницей тренерского трио Альбина Дерюгина – Ирина Дерюгина – Ирина Блохина.
В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзу в индивидуальном многоборье. Также Анна становилась чемпионкой мира в упражнениях с обручем, чемпионкой Универсиады и серебряной призеркой Европейских игр. Всего у нее десятки медалей на различных соревнованиях мирового и европейского уровня.