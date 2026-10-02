Бронзова олімпійська призерка визнала, що їй було дуже важко, і справа навіть доходила до сліз. Але зрештою вдалося бодай на два тижні забезпечити дітям спокійні тренування без тривог, пише 24 Канал.

Різатдінова розповіла про важкий вересень у Києві

За словами гімнастки, зазвичай у вересні усі займаються плануванням, але цього разу росіяни знищили усі можливості думати про майбутнє.

Ти сидиш і кожного дня думаєш, у який зал сьогодні буде приліт і як далі бути. Ти не розумієш, що робити із власною дитиною, ти не розумієш, що робити з дітьми у нас в академії, яких біля ста,

– поділилася спортсменка.

У цей момент Різатдінова зрозуміла, що потрібно планувати виїзд дітей за кордон на тренувальні збори. В один момент сили залишили гімнастку, і вона "прийшла в зал, сіла і просто почала плакати".

Проте саме тоді нарешті з'явилася можливість з допомогою небайдужих людей організувати виїзд групи на закордонний збір. Поїхали не всі вихованки, домовитися вдалося тільки про 19 осіб, але навіть це подарувало Різатдіновій довгоочікуваний проблиск надії.

Коли побачила їхні світлини, то прямо надихнулася, тому що діти посміхаються. У них хоча б два тижні не буде цих тривог, а тренувальний процес без паузи. Вони хоча б на деякий час зможуть просто забути про цей жах,

– пригадала гімнастка.

Чим відома Ганна Різатдінова

Уродженка Сімферополя є вихованкою тренерського тріо Альбіни Дерюгіної, Ірини Дерюгіної та Ірини Блохіної.

У 2016 році на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро вона здобула бронзу в індивідуальному багатоборстві. Також Ганна ставала чемпіонкою світу у вправах з обручем, чемпіонкою Універсіади та срібною призеркою Європейських ігор. Загалом має десятки медалей на різних змаганнях світового та європейського рівня.