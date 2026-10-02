Олимпийская призерка по гимнастике рассказала, как сквозь слезы вывозила детей из Киева за границу

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова вместе с другими киевлянами в сентябре переживала ежедневные российские атаки. В то же время спортсменка думала, что делать со своими подопечными – маленькими воспитанницами ее школы.

Бронзовая олимпийская призерка признала, что ей было очень тяжело, и дело доходило даже до слез. Но в итоге удалось хотя бы на две недели обеспечить детям спокойные тренировки без тревог, пишет 24 Канал.

Ризатдинова рассказала о тяжелом сентябре в Киеве

По словам гимнастки, обычно в сентябре все занимаются планированием, но на этот раз россияне уничтожили все возможности думать о будущем.

Ты сидишь и каждый день думаешь, в какой зал сегодня будет прилет и как быть дальше. Ты не понимаешь, что делать со своим ребенком, ты не понимаешь, что делать с детьми у нас в академии, которых около ста,

– поделилась спортсменка.

В этот момент Ризатдинова поняла, что нужно планировать выезд детей за границу на тренировочные сборы. В один миг силы покинули гимнастку, и она "пришла в зал, села и просто начала плакать".

Однако именно тогда наконец появилась возможность с помощью неравнодушных людей организовать выезд группы на зарубежные сборы. Поехали не все воспитанницы, договориться удалось только о 19 людях, но даже это подарило Ризатдиновой долгожданный проблеск надежды.

Когда увидела их фотографии, то сразу же воодушевилась, потому что дети улыбаются. У них хотя бы две недели не будет этих тревог, а тренировочный процесс пройдет без перерыва. Они хотя бы на некоторое время смогут просто забыть об этом ужасе,

– вспомнила гимнастка.

Чем известна Анна Ризатдинова

Уроженка Симферополя является воспитанницей тренерского трио Альбина Дерюгина – Ирина Дерюгина – Ирина Блохина.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзу в индивидуальном многоборье. Также Анна становилась чемпионкой мира в упражнениях с обручем, чемпионкой Универсиады и серебряной призеркой Европейских игр. Всего у нее десятки медалей на различных соревнованиях мирового и европейского уровня.