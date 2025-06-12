Жена украинского футболиста засветилась в душе абсолютно обнаженной

Анна Сидорчук активно занимается на социальными сетями. Жена Сергея Сидорчука, который играет за бельгийский Вестерло, отдыхает на Мальдивах.

Возлюбленная украинского футболиста опубликовала видео в инстаграме, показав свою утреннюю рутину на острове. Девушка очаровала публику своей красотой, сообщает 24 канал.

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Роскошная Анна Сидорчук

Видео, которым поделилась Анна Сидорчук вызвало фурор в соцсетях. На один из кадров попал пикантный момент из душа, где жена Сергея Сидорчука была абсолютно обнажена.

Анна Сидорчук показала утреннюю рутину: смотрите видео

Фанаты не смогли остаться в стороне, засыпав Анну кучей комплиментов под видео. Среди тех, кто написал приятные комментарии были жены других футболистов: Анна Безус, Маргарита Рыбалка и Анна Кравец.

Комментарии под видео Анны Сидорчук / Скриншот из инстаграма девушки

Напомним, что Сергей Сидорчук присоединился к Вестерло в 2023 году, покинув Динамо, где провел 11 лет. Украинский полузащитник подписал с бельгийским клубом контракт на 3 года.

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