Жена украинского футболиста засветилась в душе абсолютно обнаженной
- Анна Сидорчук, жена футболиста Сергея Сидорчука, опубликовала видео с Мальдив.
- Фанаты и жены других футболистов засыпали Анну комплиментами под видео.
Анна Сидорчук активно занимается на социальными сетями. Жена Сергея Сидорчука, который играет за бельгийский Вестерло, отдыхает на Мальдивах.
Возлюбленная украинского футболиста опубликовала видео в инстаграме, показав свою утреннюю рутину на острове. Девушка очаровала публику своей красотой, сообщает 24 канал.
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Роскошная Анна Сидорчук
Видео, которым поделилась Анна Сидорчук вызвало фурор в соцсетях. На один из кадров попал пикантный момент из душа, где жена Сергея Сидорчука была абсолютно обнажена.
Анна Сидорчук показала утреннюю рутину: смотрите видео
Фанаты не смогли остаться в стороне, засыпав Анну кучей комплиментов под видео. Среди тех, кто написал приятные комментарии были жены других футболистов: Анна Безус, Маргарита Рыбалка и Анна Кравец.
Комментарии под видео Анны Сидорчук / Скриншот из инстаграма девушки
Напомним, что Сергей Сидорчук присоединился к Вестерло в 2023 году, покинув Динамо, где провел 11 лет. Украинский полузащитник подписал с бельгийским клубом контракт на 3 года.
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