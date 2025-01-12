39-летняя спортсменка впервые за свою карьеру завоевала "золото" по рапиду. Всего за турнир украинка провела 11 партий, сообщает 24 канал.

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Результат ЧЕ по рапиду

Анна Ушенина заняла первое место на чемпионате Европы по рапиду без поражений. За 11 партий украинская шахматистка набрала 8,5 очков, одержав 6 побед и 5 ничьих.

Серебряные медали завоевала Сарасадат Хадемальшарьех из Испании, а "бронза" досталась другой украинской шахматистке Юлии Осьмак. Обе спортсменки набрали 8,5 очков, но уступили Ушениной по лучшему дополнительному показателю.

Отметим, что перед европейским первенством по рапиду, в Монте-Карло состоялся чемпионат Европы по блицу, где Анна Ушенина заняла второе место.

Справка. Анна Ушенина стала первой украинской шахматисткой, которая завоевала золотые медали чемпионата мира по шахматам.

Также Ушенина в 2016 году выигрывала чемпионат Европы по шахматам. А в 2013 году в составе сборной Украины торжествовала на командном континентальном первенстве.