Соблазнительная возлюбленная украинского футболиста поделилась горячим фото, которое сорвет голову
- Анна Зубкова, возлюбленная футболиста Александра Зубкова, активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни.
- Недавно она опубликовала фото с тренировки, показав свою фигуру.
Анна Зубкова активно занимается социальными сетями. Возлюбленная Александра Зубкова, который играет в Трабзонспоре, часто делится с поклонниками моментами из своей жизни.
Недавно Анна Зубкова на собственной странице в инстаграме опубликовала новые фотографии. Девушка сделала несколько лайфстайл фото, которые привлекли внимание фанатов, сообщает 24 канал.
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Горячая Анна Зубкова
На этот раз Анна решила поделиться обычными фотографиями из жизни, а не просто с фотосессии. Любимая Александра Зубкова сфотографировалась в зеркале на тренировке.
Девушка имеет от природы нестандартную фигуру, несмотря на это она держит свое тело в форме благодаря занятиям спортом.
Перед камерой Анна предстала в обтягивающей одежде, которая подчеркнула ее фигуру и выразительные формы.
Анна Зубкова поделилась фотографиями с тренировки / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что ранее Анна Зубкова развелась с Александром Зубковым. Однако недавно появились слухи, что девушка и игрок Трабзонспора снова сошлись.