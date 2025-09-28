После начала полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены взяли оружие в руки, чтобы защитить родную страну от оккупантов. К сожалению, немало из них вернулись с поля боя на щите.

Накануне наше спортивное сообщество понесло очередную потерю. На фронте погиб шахматист Антон Болдырев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Читайте также Защищал Мариуполь и Херсон: на фронте погиб фанат Динамо Евгений Остапенко

Что известно о погибшем воине?

Он стал на защиту Родины в 2022 году. В армии имел звание старшего лейтенанта и был командиром взвода.

Сердце украинского воина остановилось 20 сентября 2025 года. Он погиб во время выполнения боевого задания в Заречном Краматорского района Донецкой области.

В гражданской жизни Антон Болдырев значительную часть своей жизни посвящал шахматам. Он был кандидатом в мастера спорта Украины.

Герои не умирают. В Шостке похоронили старшего лейтенанта ВСУ, командира взвода Антона Болдырева. Он был известным в Украине шахматным любителем, кандидатом в мастера спорта... И хотя больших высот не достиг, бесконечно любил шахматы и до войны активно играл в турнирах,

– говорится в сообщении ФШУ.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует близким погибшего защитника Украины. Вечная память Антону Болдыреву.

Отметим, что это, к сожалению, не первая потеря для Сумской области среди шахматистов в нынешнем году. В январе Ахтырский городской совет сообщал, что на 84-м году жизни скончался мастер спорта по шахматам Валерий Ойхман.

Что известно о последних потерях на фронте среди украинских спортсменов?