После завершения спортивной карьеры Антон добровольно встал на защиту Украины. Летом 2025 года он присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады, об этом сообщили на странице в инстаграме.

Что известно об Антоне Стабровском

С 18 декабря, после боевого выхода в районе села Грековка, связь с ним прервалась, и воин считался пропавшим без вести. 28 июля 2026 года гибель защитника подтвердили официально.

Антон Стабровский родился 12 сентября 1987 года во Львове. Он выступал в классе спортсменов с нарушениями зрения и в течение 2004 – 2016 годов представлял Украину на международной арене, завоевав ряд престижных наград.

Среди его самых известных достижений – бронзовая медаль Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, звание чемпиона мира 2006 года в эстафетном плавании, бронза чемпионата мира на дистанции 100 метров баттерфляем, титул чемпиона Европы 2009 года, серебро чемпионата Европы 2011 года, четвертое место на Паралимпиаде-2012 в Лондоне, а также бронзовые награды чемпионатов мира 2013 года и Европы 2014 года.

Память о погибших украинских спортсменах и тренерах чтят в рамках всеукраинского проекта "Ангелы спорта". С начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, погибли 760 спортсменов и тренеров. Такие данные по состоянию на июль 2026 года привел министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.