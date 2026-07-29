Після завершення спортивної кар'єри Антон добровільно став на захист України. Влітку 2025 року він приєднався до лав 3-ї окремої штурмової бригади, про це написали на сторінці в інстаграм.

Що відомо про Антона Стабровського

З 18 грудня, після бойового виходу в районі села Греківка, зв'язок із ним перервався, і воїн вважався зниклим безвісти. 28 липня 2026 року загибель захисника підтвердили офіційно.

Антон Стабровський народився 12 вересня 1987 року у Львові. Він виступав у класі спортсменів із порушеннями зору та протягом 2004 – 2016 років представляв Україну на міжнародній арені, здобувши низку престижних нагород.

Серед його найвідоміших досягнень – бронзова медаль Паралімпійських ігор 2008 року в Пекіні, звання чемпіона світу 2006 року в естафетному плаванні, бронза світової першості на дистанції 100 метрів батерфляєм, титул чемпіона Європи 2009 року, срібло чемпіонату Європи 2011 року, четверте місце на Паралімпіаді-2012 у Лондоні, а також бронзові нагороди чемпіонатів світу 2013 року та Європи 2014 року.

Пам'ять про загиблих українських спортсменів і тренерів вшановують у межах всеукраїнського проєкту "Янголи спорту". Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, загинули 760 спортсменів і тренерів. Такі дані станом на липень 2026 року навів Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.