Россияне убили паралимпийца Антона Стабровского

Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб украинский паралимпиец, военнослужащий Сил обороны Украины Антон Стабровский. Ему было 38 лет.

После завершения спортивной карьеры Антон добровольно встал на защиту Украины. Летом 2025 года он присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады, об этом сообщили на странице в инстаграме.

Что известно об Антоне Стабровском

С 18 декабря, после боевого выхода в районе села Грековка, связь с ним прервалась, и воин считался пропавшим без вести. 28 июля 2026 года гибель защитника подтвердили официально.

Антон Стабровский родился 12 сентября 1987 года во Львове. Он выступал в классе спортсменов с нарушениями зрения и в течение 2004 – 2016 годов представлял Украину на международной арене, завоевав ряд престижных наград.

Среди его самых известных достижений – бронзовая медаль Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, звание чемпиона мира 2006 года в эстафетном плавании, бронза чемпионата мира на дистанции 100 метров баттерфляем, титул чемпиона Европы 2009 года, серебро чемпионата Европы 2011 года, четвертое место на Паралимпиаде-2012 в Лондоне, а также бронзовые награды чемпионатов мира 2013 года и Европы 2014 года.

Память о погибших украинских спортсменах и тренерах чтят в рамках всеукраинского проекта "Ангелы спорта". С начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, погибли 760 спортсменов и тренеров. Такие данные по состоянию на июль 2026 года привел министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.