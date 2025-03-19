Возлюбленная аргентинца на своей странице в инстаграме опубликовала новые фотографии. Яркий образ девушки понравился немалому количеству фанатов, сообщает 24 канал.
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Потрясающая Рокуццо
Антонелла Рокуццо предстала перед камерой в стильном и изысканном виде. Для своего образа жена Лионеля Месси выбрала черный строгий костюм и кожаную куртку.
Идеальным дополнением стали черные солнцезащитные очки. Девушка поразила поклонников и получила немало приятных комплиментов в комментариях под публикацией.
Рокуццо опубликовала эффектные фотографии / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что Антонелла Рокуццо является одной из самых известных жен футболистов. За страницей возлюбленной Лионеля Месси в инстгараме следят почти 40 миллионов поклонников.