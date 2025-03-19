Кохана аргентинця на своїй сторінці у інстаграмі опублікувала нові фото. Яскравий образ дівчини сподобався чималій кількості фанатів, повідомляє 24 канал.

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Приголомшлива Рокуццо

Антонелла Рокуццо постала перед камерою у стильному та вишуканому вигляді. Для свого образу дружина Ліонеля Мессі обрала чорний строгий костюм та шкіряну куртку.

Ідеальним доповненням стали чорні сонцезахисні окуляри. Дівчина вразила шанувальників та отримала чимало приємних компліментів у коментарях під публікацією.

Рокуццо опублікувала ефектні світлини / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Антонелла Рокуццо є однією з найвідоміших дружин футболістів. За сторінкою коханої Ліонеля Мессі у інстгарамі стежать майже 40 мільйонів шанувальників.