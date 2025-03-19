Роскошная жена Месси очаровала фанов улыбкой в стильном образе

Антонелла Рокуццо порадовала поклонников новой серией фотографии. Супруга Лионеля Месси поделилась снимками с эффектной фотосессии.

Возлюбленная аргентинца на своей странице в инстаграме опубликовала новые фотографии. Яркий образ девушки понравился немалому количеству фанатов, сообщает 24 канал.

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Потрясающая Рокуццо

Антонелла Рокуццо предстала перед камерой в стильном и изысканном виде. Для своего образа жена Лионеля Месси выбрала черный строгий костюм и кожаную куртку.

Идеальным дополнением стали черные солнцезащитные очки. Девушка поразила поклонников и получила немало приятных комплиментов в комментариях под публикацией.

Рокуццо опубликовала эффектные фотографии / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Антонелла Рокуццо является одной из самых известных жен футболистов. За страницей возлюбленной Лионеля Месси в инстгараме следят почти 40 миллионов поклонников.