Альпинистка Антонина Самойлова первой среди украинок покорила пять самых высоких вершин мира

Украинская альпинистка Антонина Самойлова в своем послужном списке имела четыре покоренные самые высокие вершины мира. Гора Канченджанга в Гималаях стала пятой вершиной в карьере спортсменки.

Совершить восхождение на Канченджангу удавалось немногим женщинам. Недаром вершина высотой 8586 метров получила прозвище от местных "убийца женщин", пишет 24 Канал.

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Восхождение на грани возможностей

Не без приключений прошло восхождение на Канченджангу для Антонины Самойловой. Опасная гора подготовила дополнительные испытания для украинки: за день до восхождения внезапно ухудшилась погода. А за 200 метров до вершины у альпинистки завершился кислород. Оба ее запасные баланы оказались пустыми.

"Двадцать минут без кислорода на высоте 8400 немедленно ударили по организму. Поскольку кислород не поступает в кровь, то кровь не циркулирует по телу полноценно и начинается мгновенное переохлаждение конечностей. Уже через мгновение ты не чувствуешь ног и единственный способ спасти их от отморожения – буквально бить ногами по камням, чтобы как-то разогреть", – рассказала Самойлова.

Антонину спас шерпа – носильщик, который работает во время экспедиций в Гималаях. Он отдал нашей альпинистке свой баллон, которого должно было хватить до вершины. Однако сам шерпа вынужден был начать спуск вниз, оставив Самойлову наедине с вершиной.

"Представьте, что 10 часов ты проводишь подвешенным на веревке, поскольку с 4-го высотного лагеря (7500 м) до вершины крутизна склона 70 градусов со скалистыми вертикальными участками, и льдом, иногда ширина тропинки, по которой ты двигаешься - не шире одной стопы. Температура: – 35 °C. Ты истощен до предела и тут оказывается, что твои остатки кислорода закончатся в любой момент. Время идет на минуты. Исключительно на морально-волевых ты достигаешь вершины и каким-то чудом “доносишь” себя до четвертого высотного лагеря", – рассказала Самойлова.

С собой на третью по высоте вершину мира Самойлова взяла шеврон защитника Украины Александра Гряника. В марте 2022 года он добровольно вызвался лететь в окруженный россиянами Мариуполь. Там воин получил ранения и погиб 8 мая 2022 года.

В прошлом году Антонина взяла на Эверест фото Александра, осуществив его мечту покорить самую высокую гору мира. В этом году она попросила у родителей воина его шеврон, чтобы продолжать покорять горы "вместе".

Антонина Самойлова во время экспедиций на вершины мира / фото альпинистки

Что известно об Антонине Самойловой