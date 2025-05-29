Здійснити сходження на Канченджангу вдавалося небагатьом жінкам. Недаремно вершина висотою 8586 метрів отримала прізвисько від місцевих "вбивця жінок", пише 24 Канал.

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Сходження на межі можливостей

Не без пригод пройшло сходження на Канченджангу для Антоніни Самойлової. Небезпечна гора підготувала додаткові випробування для українки: за день до сходження раптово погіршилася погода. А за 200 метрів до вершини в альпіністки завершився кисень. Обидва її запасні балани виявилися порожніми.

"Двадцять хвилин без кисню на висоті 8400 негайно вдарили по організму. Оскільки кисень не поступає в кров, то кров не циркулює по тілу повноцінно і починається миттєве переохолодження кінцівок. Вже за мить ти не відчуваєш ніг і єдиний спосіб врятувати їх від відмороження – буквально бити ногами по камінню, аби якось розігріти", – розповіла Самойлова.

Антоніну врятував шерпа – носильник, який працює під час експедицій в Гімалаях. Він віддав нашій альпіністці свій балон, якого мало вистачити до вершини. Однак сам шерпа змушений був розпочати спуск вниз, залишивши Самойлову наодинці з вершиною.

"Уявіть, що 10 годин ти проводиш підвішеним на мотузці, оскільки з 4-го висотного табору (7500 м) до вершини крутизна схилу 70 градусів зі скелястими вертикальними ділянками, та льодом, іноді ширина стежини, по якій ти рухаєшся - не ширше однієї стопи. Температура: – 35 °C. Ти виснажений до межі і тут виявляється, що твої залишки кисню закінчаться у будь-який момент. Час іде на хвилини. Виключно на морально-вольових ти сягаєш вершини і якимось дивом “доносиш” себе до четвертого висотного табору", – розповіла Самойлова.

Із собою на третю за висотою вершину світу Самойлова взяла шеврон захисника України Олександра Гряника. У березні 2022 року він добровільно зголосився летіти в оточений росіянами Маріуполь. Там воїн отримав поранення та загинув 8 травня 2022 року.

Торік Антоніна взяла на Еверест фото Олександра, здійснивши його мрію підкорити найвищу гору світу. Цьогоріч вона попросила у батьків воїна його шеврон, аби продовжувати підкорювати гори "разом".

Антоніна Самойлова під час експедицій на вершини світу / фото альпіністки

Що відомо про Антоніну Самойлову