В субботу, 26 апреля, в Испании состоялся финал Кубка Короля 2024-2025. В его рамках Барселона одолела Реал со счетом 3:2.

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Рюдигер извинился перед арбитром

Когда судья подошел показать немцу красную карточку, тот что-то швырнул в него. Антонио сорвался и начал рваться к нему, однако его уже держали другие игроки. Рюдигера сдерживало аж шесть человек.

Футболист публично извинился за свое поведение, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Антонио Рюдигера.

"Моему поведению прошлой ночью нет никаких оправданий. Мне действительно очень жаль. С начала второго тайма мы демонстрировали очень хорошую игру и после 111-й минуты я ничем не мог помочь команде. Должен извиниться перед арбитром и всеми, кого я разочаровал", – написал Антонио Рюдигер.

Справка. В сезоне-2024/2025 Антонио Рюдигер сыграл 49 матчей, где забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что сейчас Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, уступая Барселоне.