Звезда Реала может получить длительную дисквалификацию из-за действий в финале Кубка Короля

Защитник мадридского Реала Антонио Рюдигер был удален в матче против Барселоны. За свои действия он может получить длительный бан.

В субботу, 26 апреля, в Испании состоялся финал Кубка Короля 2024-2025. В его рамках Барселона одолела Реал со счетом 3:2.

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Что грозит Рюдигеру

Когда судья подошел показать немцу красную карточку, тот что-то швырнул в него. Антонио сорвался и начал рваться к нему, однако его уже держали другие игроки. Рюдигера сдерживало аж шесть человек, пишет 24 канал со ссылкой на Cadena Ser.

Защитнику грозит длительная дисквалификация. Рюдигер может пропустить от 4 до 12 матчей за свою чрезмерную эмоциональность в конце финального матча.

Справка. В сезоне-2024/2025 Антонио Рюдигер сыграл 49 матчей, где забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что сейчас Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, уступая Барселоне.