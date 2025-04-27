Звезда Реала может получить длительную дисквалификацию из-за действий в финале Кубка Короля
- Антонио Рюдигер может получить дисквалификацию от 4 до 12 матчей из-за инцидента в финале Кубка Короля против Барселоны.
- В сезоне 2024/2025 Рюдигер сыграл 49 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу, а Реал занимает вторую позицию в Ла Лиге.
Защитник мадридского Реала Антонио Рюдигер был удален в матче против Барселоны. За свои действия он может получить длительный бан.
В субботу, 26 апреля, в Испании состоялся финал Кубка Короля 2024-2025. В его рамках Барселона одолела Реал со счетом 3:2.
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Что грозит Рюдигеру
Когда судья подошел показать немцу красную карточку, тот что-то швырнул в него. Антонио сорвался и начал рваться к нему, однако его уже держали другие игроки. Рюдигера сдерживало аж шесть человек, пишет 24 канал со ссылкой на Cadena Ser.
Защитнику грозит длительная дисквалификация. Рюдигер может пропустить от 4 до 12 матчей за свою чрезмерную эмоциональность в конце финального матча.
Справка. В сезоне-2024/2025 Антонио Рюдигер сыграл 49 матчей, где забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
Отметим, что сейчас Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, уступая Барселоне.