Конец эпохи в Ла Лиге: как Испания со слезами провожала Гризманна и Левандовского

Момент, когда футболисты покидают клубы, в которых провели значительную часть карьеры, всегда вызывает сильные эмоции как у самих игроков, так и у болельщиков и тренеров. Существует отдельная традиция выделять время для прощания с родным клубом.

На этот раз футбольное сообщество особенно привлекло прощание Антуана Гризманна с Атлетико и Роберта Левандовского с Барселоной. О том, как они попрощались со своими командами, расскажет 24 Канал.

Как Гризманн попрощался с Атлетико?

Он провел свой последний домашний матч за Атлетико перед переходом в МЛС и клуб Орландо Сити. Встреча против Жироны стала особенной для французского форварда, он помог команде одержать победу со счетом 1:0, оформив ассист на Лукмана и записав свой 100-й результативный пас в составе клуба.

После финального свистка Атлетико организовал эмоциональное прощание. Партнеры по команде и тренерский штаб создали коридор почета, а трибуны Метрополитано стоя аплодировали Гризманну.

В своей речи футболист поблагодарил партнеров по команде, тренеру Диего Симеоне, семье и болельщикам, а также извинился за свой переход в Барселону в прошлом.

Я не смог принести сюда титул чемпиона или трофей Лиги чемпионов, но сегодняшняя победа значит для меня гораздо больше. Я сохраню вашу любовь на всю жизнь,

– сказал Гризманн.

Какие достижения у Гризманна в Атлетико?

Он стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико, забив 212 голов в 500 матчах за клуб во всех турнирах, пишет сайт клуба.

После неоднозначного перехода в Барселону в 2019 году, он вернулся в Атлетико в 2021-м, извинившись перед болельщиками и быстро вернув себе статус лидера команды.

Во второй период в клубе Гризманн превзошел рекорд Луиса Арагонеса (172 гола) и осенью 2025 года стал первым игроком в истории клуба, который забил более 200 мячей.

Вместе с Атлетико он выиграл Лигу Европы УЕФА (2017/2018), Суперкубок УЕФА (2018) и Суперкубок Испании (2014).

Какой след оставил Левандовский в Барселоне?

В воскресенье, 17 мая, Барселона одержала победу над Реалом Бетис со счетом 3: 1, однако главным событием на "Камп Ноу" стало прощание Левандовского с клубом. Нападающий покидал поле после замены от главного тренера Ханси Флика под громкие овации трибун. Эмоциональный момент не оставил равнодушным самого игрока – Левандовский не сдержал слез.

Для меня было огромной честью играть за этот клуб. Я никогда не забуду, как вы пели мое имя. Барса навсегда останется в моем сердце,

– обратился он к фанатам.

Пресс-служба клуба отметила завершение этапа 37-летнего форварда официальным релизом с красноречивым заголовком: "Пришел как звезда, уходит как легенда".

За четыре сезона (2022 – 2026 годы) Левандовский провел 191 матч во всех турнирах, забил 119 голов и отдал 24 результативные передачи, войдя в топ-15 бомбардиров Барселоны за всю историю. На его счету 7 трофеев: 3 титула чемпиона Испании, Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании, а также индивидуальная награда – Трофей Пичичи в дебютном сезоне.

После финального свистка игроки Барселоны подняли Левандовского в воздух, а затем образовали "живой коридор" в честь капитана. Президент клуба Жоан Лапорта вручил Роберту памятную статуэтку с гербом Барселоны. Завершилось торжественное прощание кругом вместе с женой Анной и двумя дочерьми, во время которого футболист поблагодарил трибуны под звуки клубного гимна.

По сообщениям каталонских инсайдеров, Левандовский покинул "Камп Ноу" только в 00:08, после чего еще несколько часов гулял по газону, фотографировался и общался с близкими.