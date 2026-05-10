За несколько часов до одного из важнейших матчей сезона футбольный мир всколыхнула трагическая весть из лагеря каталонцев. Клуб официально подтвердил смерть отца немецкого специалиста, а соперник даже публично выразил соболезнования, сообщает Cadenaser.

Что известно о трагедии?

Отец Флика умер в ночь перед домашним противостоянием с Реалом, в котором "блаугранас" могут досрочно оформить чемпионство в Ла Лиге. В Барселоне сразу поддержали своего наставника, а перед игрой запланировали минуту молчания, тогда как футболисты должны выйти на поле с черными повязками, говорится в заявлении клуба.

Флик принял мужественное решение несмотря на горе

Несмотря на тяжелую семейную потерю, 61-летний тренер не оставил команду в такой момент и решил быть на скамейке запасных во время Эль Класико. Это решение вызвало волну уважения в футбольной среде, ведь Флик остался рядом с командой в матче, который мог определить судьбу титула.

В Реале также отреагировали на трагедию и выступили с официальным заявлением.

Реал глубоко сожалеет о смерти отца Ганси Флика. Клуб выражает соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, – говорится в сообщении мадридцев.

Напомним, матч Барселона – Реал состоится 10 мая, в 22:00 по киевскому времени.